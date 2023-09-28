اليوم السابع
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ضبط عصابة تسرق المساكن فى الجيزة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:04 م
ضبط عصابة تسرق المساكن فى الجيزة سرقة مساكن - أرشيفية
عبد الرحمن سيد

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نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بالجيزة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة قيام (عاطل "له معلومات جنائية"– ربة منزل) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع".
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما ، وبحوزتهما (فرد محلى وطلقة – سلاح أبيض - كمية من مخدر الهيروين – عدد من المفاتيح المصطنعة – قلب كالون)، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (11) واقعة بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية، وأرشدا عن المسروقات لدى عميلتهما سيئة النية (تاجرة خردة – مقيمة بدائرة القسم).
 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تشكيل عصابى

نشاط اجرامى

مكافحة الجريمة



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