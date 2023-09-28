ضبط طن و750 كيلو دقيق مدعم و408 زجاجات زيت تموينى قبل بيعها بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بإشراف رئيس مباحث التموين ، من ضبط صاحب مخبز بلدى بمدينة الحامول، تبين أنه تصرف فى طن و750 كيلو دقيق مدعم ، لبيعها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، كما ضبطت 408 زجاجات زيت لم يتم صرفها للمواطنين، لدى بدال تموينى بالحامول فى كفرالشيخ.

وضبطت حملة التموين بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ، "أ.س.أ"، صاحب مخبز بلدى مدعم بمدينة الحامول، تبين من مراجعة السجلات أنه تصرف فى الكمية المضبوطة لبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم ، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

وضبطت الحملة "ن.ع.أ"، بدال تموينى بمدينة الحامول، وبحوزته 408 زجاجات زيت تموينى مدعم ، للاتجار بها فى السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات ، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.