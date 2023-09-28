اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:49 م
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ضبط تشكيل عصابى لسرقتهم أجزاء من سور حديدى بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:44 م
ضبط تشكيل عصابى لسرقتهم أجزاء من سور حديدى بطريق ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة حبس
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط تشكيل عصابى لاتهامهم بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي الخاص بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، حيث تبين سرقة أجزاء من الحاجز الحديدي، وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة والمسروقات بحوزة مالك مخزن خردة، وتم التحفظ على المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة، يفيد رصد مقاطع فيديو مصور بسرقة أجزاء من الحاجز الحديدي بطريق ترعة الإسماعيلية أمام شركات البترول دائرة القسم.
 
جرى إخطار اللواء محمد السيد مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، وتشكل فريق بحث بقيادة المقدم أحمد موسى رئيس مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأمكن التوصل إلى مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابي مكون من 5 عاطلين، كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة أجزاء الحاجز الحديدي بالمنطقة.
 
وبإرشاد المتهمين تم ضبط الأدوات المستخدمة في السرقة "صاروخ كهربائي"، كما تم ضبط المسروقات المستولى عليها بحوزة أحد مالك مخزن خردة بدائرة القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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مديرية امن القليوبية

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