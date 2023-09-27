أمن القليوبية يكثف جهوده لكشف لغز العثور على جثة شخص بالقناطر الخيرية

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، جهودها لكشف لغز العثور على جثة شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة.

جرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بنشر صورة المتوفي للتوصل لأهليته ورفع البصمات الخاصة به، وطلب تحريات المباحث عن الواقعة وملابساتها وصولا لهوية المتوفي.

كان تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شخص داخل مروى مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة شخص مجهول الهوية بمروي مائي بمنطقة أبو الغيط دائرة المركز، ويرتدى كامل ملابسه ولا توجد بها ثمة إصابات ظاهرية، ولم يتعرف عليه أحد من أهالي المنطقة، وجرى نقل الجثة للمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.