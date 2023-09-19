اليوم السابع
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الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 02:02 م
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وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى شربين للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين

الثلاثاء، 19 سبتمبر 2023 01:49 م
وكيل "صحة الدقهلية" يتفقد مستشفى شربين للتأكد من الخدمات المقدمة للمواطنين جانب من جولة وكيل الوزارة
الدقهلية - محمدالحبشي

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قام الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية إلى مستشفى شربين المركزي لمتابعة سير العمل وتقييم مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
 
وكان في استقبال وكيل الوزارة، بمستشفى شربين الدكتور عمرو جلال مدير المستشفى، حيث تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال، والداخلي، والغسيل الكلوي، وبنك الدم، والمعامل ، والصيدلية ، والمطبخ وشدد على توافر جميع الأدوية والمستلزمات ومدى الاستعداد لمواجهة الطوارئ.
 
واستمع مكين خلال الزيارة للمواطنين، ومدى رضائهم عن تقديم الخدمات الطبية المقدمه لهم  متمنيا لهم الشفاء العاجل.
 
يأتي ذلك بناءاً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتكثيف الجولات الميدانية علي المستشفيات الحكومية وتقديم الخدمات الطبيه المقدمة للمواطنين.
 
جوله داخل مستشفي شربين
جولة داخل مستشفي شربين

وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفي شربين
وكيل صحة الدقهلية يتفقد مستشفي شربين

تفقد المطبخ الخاص بالمستشفي
تفقد المطبخ الخاص بالمستشفي

جوله داخل المستشفي
جوله داخل المستشفي

مكين يتفقد مستشفي شربين
مكين يتفقد مستشفي شربين

جانب من جولة وكيل الوزارة
جانب من جولة وكيل الوزارة

 


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