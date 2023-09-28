اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:21 ص
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شعبة الأرز: وفرة المعروض تدفع الأسعار لتسجيل 23 جنيها مقابل 30 جنيها

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:00 ص
شعبة الأرز: وفرة المعروض تدفع الأسعار لتسجيل 23 جنيها مقابل 30 جنيها أرز - أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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كشف رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تداول الأرز في الأسواق حاليًا يتم بين 23 إلى 25 جنيها للمستهلكين حسب نوع الحبة "الرفيع والعريض"، مشيرا إلى أن ذروة الموسم الحالي تبدأ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر وهو ما ساهم في ضبط الأسعار، بعد أن وصلت إلى مستويات 30 جنيها.

وبشأن أسعار الشعير هذا الموسم، قال رجب شحاتة لـ"اليوم السابع"، أن سعر الأرز الشعير الرفيع  يتراوح بين 13.5 إلى  14 جنيها والعريض يسجل حوالي 15 ألف جنيها والأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن بين 19 إلى 20 ألف جنيها والعريض من 20 إلى 21 ألف جنيها.

وأشار رئيس شعبة الأزر، إلى أن هناك بعض الاختلافات السعرية بين منطقة إلى أخري وبحسب الشركة المنتجة، لكن السوق يشهد وفرة في المعروض ومن ثم نشهد هدوء في الأسعار.


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