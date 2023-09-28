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رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:22 ص
رئيس وزراء العراق يصل نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية رئيس وزراء العراق محمد شياع السودانى
وكالات الأنباء

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وصل رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السودانى، اليوم الخميس، إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حريق الحمدانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقى، في بيان نقلته "السومرية نيوز"، أن "رئيس وزراء وصل إلى محافظة نينوى للوقوف على تداعيات حادث الحريق الأليم في قضاء الحمدانية (بغديدا)".

وأضاف، أن رئيس الوزراء "سيزور المصابين وعائلات الضحايا".

يذكر أن حريقاً هائلاً وقع داخل قاعة مناسبات في ‍قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى، ما أسفر عن وقوع المئات من الضحايا.

وكان رئيس مجلس الوزراءالعراقى محمد شياع السوداني، وجه وزيري الداخلية والصحة باستنفار كل الجهود لإغاثة المتضررين جراء حريق قضاء الحمدانية، وأعلن العراق الحداد العام في لمدّة ثلاثة أيام.

 


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