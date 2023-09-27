شاهد حصار النيران لعروسين فى حفل زفاف بمدينة نينوى فى العراق

وكالات

انتشر فيديو مروع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر تساقط ألسنة اللهب من السماء على رأس العروسين خلال لحظات الرقص الرومانسية وتحرق المعازيم في حفل زفاف مدينة نينوى العراقية المأساوي.

عاجل | وفاة أكثر من 113 شخصاً وإصابة 150 في حريق بحفل زفاف في محافظة #نينوى شمال #العراق pic.twitter.com/cpO8YjSo3u — مصدر (@MSDAR_NEWS) September 27, 2023

وتضاربت الأنباء بشأن الأعداد الصحيحة لضحايا حريق قاعة للأعراس في بلدة الحمدانية بمحافظة نينوى بالعراق.

فبعدما تواردت الأنباء عن مقتل 120 شخصاً وإصابة أكثر من 200، أفاد المتحدث باسم الصحة العراقية سيف البدر بأن عدد قتلى حريق قاعة الحمدانية في الموصل بلغ 87 شخصا حتى الآن.

ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد ولمدّة ثلاثة أيام.