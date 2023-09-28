رئيس المحطات النووية يلتقى وفدا إماراتيا على هامش المؤتمر العام للطاقة الذرية بفيينا

كتبت رحمة رمضان

عقد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لليوم الرابع بالدورة السابعة والستين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعقد خلال الفترة من 25-29 سبتمبر 2023 الجاري، وبمشاركة الدكتور حامد ميرة، رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور على عبد الفتاح، الوكيل الدائم لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لقاءً ثنائيا مع وفد الجانب الإماراتى، استعرض خلاله آخر مستجدات إنشاءات مشروع المحطة النووية بالضبعة وسير تنفيذ الأعمال.

و ترأس اللقاء من الجانب المصرى الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وترأس الوفد الإماراتي السفير حمد الكعبي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية النمسا الاتحادية.

وتناول اللقاء تبادل المعلومات بشأن الوضع الحالي لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية المصرية ومحطة براكة للطاقة النووية الإماراتية، وأيضا تباحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والزيارات وكذلك توقيع مذكرة التفاهم المقترحة بين الطرفين.

الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية تهدف إلى تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ووضع إطار عمل للتنسيق بين الطرفين في مجال التطوير، والتعاون، والتنفيذ فيما يخصّ البرنامج النووي المصري والإماراتي.