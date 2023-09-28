اليوم السابع
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دورات تدريبية للأطباء فى تعلم لغة الإشارة بالإسكندرية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:27 ص
دورات تدريبية للأطباء فى تعلم لغة الإشارة بالإسكندرية جانب من ورشة التدريب
الإسكندرية جاكلين منير

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نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية، ورشة تدريب لغة الإشارة لمقدمي الخدمة الطبية و وذلك على هامش اليوم العالمي للغات الإشارة، وتحت رعاية الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و في إطار الحملة القومية 100 يوم صحة و تحت إشراف الدكتورة فاطمة رجب مسؤل ملف "ذوي الهمم" بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية
 
وقالت الدكتورة فاطمة رجب أن الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة الذى أعلنه الاتحاد العالمى للصم هذا العام هو مشروع "كيف يمكن لكل واحد منا - الأشخاص الصم والطبيعيون - فى جميع أنحاء العالم العمل معًا جنباً إلى جنب لتعزيز الاعتراف بحقنا في استخدام لغات الإشارة في جميع مجالات الحياة" ، حيث يهدف هذا اليوم إلى حماية الهوية اللغوية للأشخاص الصم إلى جانب المستخدمين الآخرين للغات الإشارة.
 
وقد تم اعطاء مقدمة عن حاسة السمع وتطور اللغة وأسباب فقدان السمع والمبادرة الرئاسية عن الفحص المبكر عن ضعف حاسه السمع
وقدمت الدكتورة أميرة طهيو الشكر و التقدير لدكتورة فاطمة رجب على المجهود الواضح و الملحوظ في وحدات ذوي الهمم بجميع المستشفيات و رضا المنتفعين الذي عن الخدمات المقدمة الذي ظهر واضحاً اثناء المرورات على المستشيات و التواجد بين المرضى. 
 


 

 


الاسكندرية

صحة الاسكندرية

الصم والبكم

لغة الاشارة



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