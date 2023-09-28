"دبلوماسية الباندا" سلاح الصين جديد لمواجهة أمريكا.. "بلومبرج" تكشف

كتبت: نهال أبو السعود

تستعد الصين لاستعادة جميع حيوانات الباندا الموجودة في الولايات المتحدة، مما يهدد باختفائها الكامل من امريكا، وفقا لوكالة بلومبرج.

ووفقا للتقرير، على الرغم من أن الجانبين ينفيان علاقة السياسة في استعادة بكين للحيوانات، فإن الصين استخدمت منذ فترة طويلة دبلوماسية الباندا لكسب التأييد ومكافأة الأصدقاء ومعاقبة الخصوم

ومن المقرر أن تعود حيوانات الباندا الثلاثة الموجودة في حديقة الحيوانات الوطنية في واشنطن العاصمة إلى الصين، بحلول ديسمبر، مع انتهاء اتفاقية مدتها 3 سنوات مع وكالة الحياة البرية الصينية في ذلك الشهر.

أما حدائق الحيوان الثلاث الأخرى في الولايات المتحدة، التي تضم حيوانات الباندا الصينية – أتلانتا وسان دييجو وممفيس –قامت جميعها إما بتسليم حيوانات الباندا الخاصة بها، أو ستشهد عودتها إلى الصين بحلول نهاية العام المقبل.

وتأتي الخسارة الأميركية المحتملة لآخر حيوانات الباندا، في وقت بلغت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين لأدنى مستوى لها، مع انقطاع معظم سبل التعاون.

وقالت إلينا سونجستر، الأستاذة بكلية سانت ماري بولاية كاليفورنيا ومؤلفة "باندا نيشن"، وهو كتاب عن سياسة الصين بشأن هذا الحيوان: "هناك أهمية لحقيقة أن جميع حيوانات الباندا الموجودة في الولايات المتحدة ستعود إلى الصين بحلول العام المقبل"، وأضافت أن ذلك يمثل "خطة"، مضيفة أن الصينيين "يعرفون ماذا يفعلون".

وقال مصدر للوكالة، إن الولايات المتحدة تخطط لمناقشة هذه القضية مع الصين من الآن وحتى الوقت الذي تعود فيه حيوانات الباندا من واشنطن إلى موطنها.

على الجانب الاخر، تركت سفارة الصين لدى واشنطن الباب مفتوحا أمام احتمال التوصل إلى "نتيجة إيجابية"، وقال المتحدث باسم السفارة الصينية لدى واشنطن، ليو بينجيو: "لقد تم تحقيق العديد من النتائج الجيدة في مجالات التربية والوقاية من الأمراض ومكافحتها والتبادلات الفنية والتوعية العامة".

وأشار إلى أن الجانبين "يتواصلان بشأن التعاون المستقبلي، فيما يتعلق بالحفاظ على الباندا العملاقة والأبحاث".