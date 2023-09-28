حملات نظافة وتطهير الصرف الصحى وتحرير محاضر وإزالة تعديات بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات نظافة، وتطهير الصرف الصحى، ورفع المياه بقرية شنو والحمراوى، وخفض المنسوب، وتحرير محاضر للمزارعين لحرق قش الأرز، ومرور لجان على الزراعات، لمنع حرق قش الأرز، إضافة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

تابع عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، المرور على الأراضى الزراعية لمنع حرق قش الأرز بمشاركة الإدارة الزراعيه، ومديرى الجمعيات، ما أسفر عن تحرير 5 محاضر بيئية للمخالفين، مناشداً المزارعين بعدم حرق قش الأرز، للاستفادة منه حفاظا على البيئة وسلامة المواطنين.

وتابع اللواء خالد محمد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة، ومسح وتمهيد الشوارع الرئيسية والمداخل والمخارج، كما تابع صيانة صفايات الأمطار، وأعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحى، والترع والمصارف التى تم تغطيتها، وجاهزية جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة على مستوى المركز واستخدامها، لرفع وكسح المياه من الشوارع التى قد تنتج عن هطول أمطار خلال فصل الشتاء.

وتابع اللواء عمرو الفداوى، رئيس مركز ومدينة بلطيم، إزالة حالة تعدى فى المهد بقرية الزهراء، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تابع حملات النظافة ورفع المخلفات.

وتابع المهندس حسن موافى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، استمرار العمل برفع مياه الصرف بقرية شنو، للشوارع الرئيسية والفرعية، موجهاً رئيس قرية الحمراوى، بكسح جميع غرف الصرف، والقيام بأعمال التمليس لجميع الخطوط بالقرية باستخدام معدات شركة المياه والصرف بكفر الشيخ، مع عدم توقف العمل حتى يتم الانتهاء بالكامل من حل مشكلة الصرف بالقرية، كما تابع رئيس المركز والمدينة كسح مياه الصرف بقرية الحمراوى.