جامعة بنها الأهلية تحدد موعد تخلفات الكشف الطبى للطلاب الجدد

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها الأهلية بالعبور بمحافظة القليوبية، تحديد موعد حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين عن الموعد الأول، الحاصلين على الثانوية العامة المصرية وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية، يوم الإثنين المقبل الموافق 2 أكتوبر المقبل 2023.



وكشفت جامعة بنها الأهلية، في بيان لها، أن الكشف الطبي على الطلاب الجدد سيجري بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور، وسيكون الدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B) - العيادات الطبية بالدور الأرضي ويوجد قاعات مكيفة للانتظار.



وتابعت، أن خطوات حجز الكشف الطبي للطلاب الجدد المتخلفين عن المواعيد بالكليات كالتالي:



- تحميل وطباعة أذن دفع رسوم الكشف الطبي.



- السداد بالبنك على أي من أرقام الحسابات الموجودة بالأذن.



- الحصول على إيصال دفع رسوم الكشف الطبي (لإرفاق صورة منه أثناء التسجيل).



- ملء النموذج الموجود على الرابط الموضح أسفله لكل كلية



- تحميل نموذج الكشف الطبي وطباعته.



- التوجه في اليوم المحدد للكشف بالمستندات التالية:



- نموذج الكشف الطبي المطبوع مع ملء البيانات الخاصة بالطالب



- صورة من بطاقة الرقم القومي



- صورة شخصية للطالب



- إيصال دفع رسوم الكشف الطبي.



- إيصال دفع القسط الأول بمقر جامعة بنها الحكومية بالعبور والدخول من بوابة 4 لمبنى الخدمات الطلابية (B)



- العيادات الطبية بالدور الأرضي حيث يوجد قاعات مكيفة للانتظار.









