محافظ بورسعيد: 116 متقدما لحجز وحدات المجمع الصناعى الجديد "3 يوليو"

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، أنه تقدم 116 من صغار المستثمرين للحصول على إحدى وحدات المجمع الصناعي الجديد في جنوب المحافظة.



وأضاف المحافظ، أن باب التقديم ما زال مفتوحاً أمام كل من يرغب في الحصول على مصنع على أن تتوافر فيه الشروط اللازمة.



كان اللواء عادل الغضبان، أعلن عن طرح 4 مجمعات صناعية جديدة، في إطار النهضة الصناعية التي تشهدها محافظة بورسعيد مؤخرا، وهدية من رئيس الجمهورية لمحافظة بورسعيد.



طرحت محافظة بورسعيد، 4 مجمعات صناعية في عدة أنشطة ( مواد غذائية – غزل ونسيج وملابس جاهزة – بتروكيماويات – أنشطة هندسية ) وذلك بمساحات مختلفة ( 180 – 360 – 540 – 720 – 900 – 1080 – 1260 – 1440 – 1620 -1725 ) لصغار المستثمرين



وأشار المحافظ، إلى أنه يجرى إستطلاع رغبة الحصول على وحدة صناعية بمجمع الصناعات المغذية (3/7) بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، على أن يتم التقديم إبتداءً من 18 سبتمبر 2023 ولمدة 15 يوماً حتى 2 أكتوبر 2023.



وكان محافظ بورسعيد قد وجه بالبدء في الخطوات التنفيذية لإقامة المجمع الصناعي، موجها بالبدء في الأعمال الأنشائية، مع تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين، وبمتابعة من المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، لافتا إلى أن سيتم الإنتهاء من إقامة المجمع قبل نهاية العام الحالي.



وأوضح المحافظ، أن المجمع الصناعي يساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة إجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية، فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.