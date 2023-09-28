تحطم مروحية قبالة ساحل جزيرة إيفيا اليونانية

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أعلنت السلطات اليونانية، عن تحطم مروحية فى البحر قبالة ساحل جزيرة إيفيا، والتى تعد ثان أكبر جزيرة فى اليونان وتقع شرق العاصمة أثينا، صباح اليوم /الخميس/ وكانت تقل الطيار وشخصا إضافيا.

وذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية، أن المروحية كانت تحلق فوق شاطئ أخلادي، بالقرب من قرية أجيا آنا الساحلية، أثناء عاصفة ألياس عندما اختفت من رادار هيئة الطيران المدني، فى حين أظهرت لقطات فيديو التقطها شهود عيان سقوطها فى الماء.



وانطلقت المروحية/ Agusta A109 / من أفيدنيس، شمال أثينا، صباح اليوم فى رحلة إلى فولوس فى البر الرئيسى الشرقي، والتى تعرضت أيضًا للعاصفة إلياس ولكن الطقس أجبرها على الهبوط لفترة قصيرة فى مانتودى فى إيفيا قبل أن تقلع مرة أخرى متجهة شمالا إلى فولوس وأدرج بيان رحلتها اسم شخص واحد فقط على متن الطائرة.



وبدأت عملية البحث عن المروحية والركاب، على الرغم من أن الرياح القوية تعرقل الجهود فيما قال محافظ وسط اليونان، فانيس سبانوس : "كنا قريبين جدًا من الموقع المحدد... لسوء الحظ، تم قطع الوصول ونحن الآن نتحرك فوق المناطق المنخفضة، جنبًا إلى جنب مع فرق الإنقاذ، للوصول إلى المكان الذى يُعتقد أن المروحية قد سقطت فيه".



وكان معهد الجيوديناميكية اليونانى قد أعلن أن جزيرة إيفيا تعرضت لزلزال بقوة 3.5 درجة بعد ظهر اليوم، بعد أن ضربتها العاصفة إلياس.



وكانت أمطار غزيرة، ناجمة عن العاصفة إلياس، قد ضربت أمس جزيرة إيفيا اليونانية، أسفرت عن غمر أكثر من 40 منزلا فى قرية روفيس؛ الواقعة على الساحل الشمالى الغربى للجزيرة اليونانية.



وكانت سلطات الطوارئ اليونانية قد أعلنت حالة التأهب فى وسط البلاد تحسبا للعواصف المتجهة نحو عدة مناطق سبق أن ضربتها الفيضانات هذا الشهر.