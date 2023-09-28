بوتين يوقع قانونًا يعتبر 30 سبتمبر يومًا للاحتفال الرسمى بتوحيد الأقاليم الجديدة مع روسيا

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وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، قانونًا يعتبر يوم 30 سبتمبر من كل عام يوما للاحتفال الرسمى بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة (الأوكرانية) مع روسيا.

وذكر الكرملين - فى بيان اليوم- أن "القانون يحدد تاريخ 30 من سبتمبر يوما للاحتفال الرسمى بإعادة توحيد الأقاليم الجديدة، جمهورية لوجانسك وجمهورية دونيتسك ومقاطعة زابوروجيا ومقاطعة خيرسون، مع روسيا، لكنه لن يكون يوم عطلة رسمية فى البلاد".



وبهذه المناسبة، قال الرئيس الروسي: "تشكل الانتخابات فى المناطق الجديدة خطوة مهمة نحو الاندماج الكامل فى الفضاء الواحد للبلاد"، مشيراً إلى أن المواطنين يشعرون بدعم روسيا بأكملها.



وأضاف بوتين: "هذه الانتخابات أُجريت بإطار علنى ونزيه وتنافسى وشهدت نسبة إقبال عالية"، لافتا إلى أن هذا الأمر يدل على نضج الناخبين.

من ناحية أخرى، أشاد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم /الخميس/، بأداء الاقتصاد الروسى غير المسبوق ووتيرة النمو التى يسجلها، على عكس بعض التوقعات بالانهيار.



وقال بوتين، خلال اجتماعه مع رؤساء الجمهوريات وحكام الأقاليم والمقاطعات الروسية المنتخبين وفقًا لما نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "إن تطور الاقتصاد الروسى فى تسارع وتعمل الصناعة بطريقة لم نشهدها منذ فترة طويلة، كما تسجل الزراعة أرقاما قياسية جديدة ويتطور البناء بوتيرة لم يسبق لها مثيل".



وأضاف أن الصناعة تعمل بطريقة لم تعمل بمثلها منذ فترة طويلة، ويتم فى البناء والزراعة تحقيق أرقام قياسية لم تحققها البلاد حتى إبان الاتحاد السوفيتي.