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بايدن: دونالد ترمب حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية

الخميس، 28 سبتمبر 2023 10:55 م
بايدن: دونالد ترمب حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية جو بايدن
كتب محمد جمال

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قال الرئيس الأمريكى جو بايدن فى مؤتمر صحفى اليوم إن دونالد ترمب حاول تقويض الدستور والمؤسسات الحكومية الأمريكية، وأكد بايدن أن دونالد ترمب يعتقد أنه فوق القانون.

وأشار بايدن أنه لا مكان أبدا للعنف السياسى والكراهية أو التحريض عليهما، موضحا إلى أنه علينا الصمود وعدم التقاعس والقيام بدورنا التاريخى فى الحفاظ على النظام الديمقراطى فى الولايات المتحدة، كما يتعين علينا التنديد بالعنف وليس الاحتفاء به.

وأكد بايدن أن الديمقراطية تتطلب إشراك الجميع وأنها ستموت عندما يتوقف الناس عن الدفاع عنها ويلتزمون الصمت إزاء انتهاكها، وأشار بايدن أنه يجب قبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن الانتماء الحزبى سواء عند الفوز أو الخسارة.

وأشار بايدن أن هناك حركة متطرفة لا تشاركنا معتقداتنا الأساسية وهى تتألف من متشددين من الحزب الجمهوى.


جو بايدن

أمريكا

ترامب

الانتخابات الأمريكية

الولايات المتحدة



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