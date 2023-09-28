المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين لاعتدائهم على حُرمة الحياة الخاصة لمجنى عليه بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار حسام محمد صالح، رئيس المحكمة والدائرة ، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، ومحمد السيد قزامل، و حمدي معوض عبدالتواب، وسكرتارية محمد خليفة، حضوريًا لمتهم وغيابيًا لأثنين آخرين بمركز البرلس بمعاقبتهم بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، وفي الدعوى المدنية بالتزامهم بمبلغ 101 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت عما أسند إليهم وفق قرار الإحالة، وذلك في أحداث القضية رقم 24379 لسنة 2022 جنح مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 2647 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال كل من "أ.م.ع.ع"، 37 سنة، ويقيم بقرية الربع التابعة لمركز البرلس، و"و.ص.م.إ.ع"، 42 سنة، تاجر ويقيم ببلطيم، و"ح.إ.ا.ع.ع"، 22 سنة، بدون عمل وتقيم باحدي القري التابعة لمركز البرلس إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم من اتهامات.

وتبين من أمر إحالتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ بأنهم في غضون شهر أبريل 2022 بدائرة مركز شرطة البرلس، التقطوا صورًا ومقاطع تسجيلية مصورة "فيديو"، للمجني عليه "ع.م.ع.م.س"، معتدين على حُرمة حياته الخاصة، وهددوه بإفشائها وإذاعتها واستعمالها وذلك بغير رضائه لحمله على التنازل عما صدر ضدهم من أحكام قضائية في سبيل إتمام مشروعهم الإجرامي.

كما وجه لهم الاتهام بإكراه المجني عليه بالقوة والتهديد على إمضاء وبصم على سندات وأوراق موجودة لدين بأن ارتكبوا تلك الأفعال مما بث الرعب في نفسه، وشل مقاومته، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من اغتصاب توقيعه، وبصمته على تلك السندات، واحتجزوا المجني عليه دون أمر أحد الحكام المختصين وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين، واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة بارتكابهم تلك الأفعال، وبعد مداولة القضية قضت المحكمة بحكمها السابق.