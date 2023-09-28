المستندات المطلوبة لاستخراج تصريح بتوصيل مرافق للمبانى القديمة فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج رخصة توصيل مرافق (مياه – كهرباء – صرف صحي – غاز طبيعي) للمباني القديمة، وذلك بإحضار المستندات والأوراق التالية:

-صورة بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب (الأصل للاطلاع).

-صورة المستند الدال على ملكية العقار أو عقد الإيجار (الأصل للاطلاع).

-صورة رخصة المباني (مع الاطلاع على الأصل).

-كشف مشتملات.

-خطاب من الإدارة الزراعية بعدم وجود مخالفات (في حالة إقامة العقار على أرض زراعية).

-حكم نهائي بالبراءة إذا كان المبنى محررا عنه محضر بالمخالفة.

-تقرير من مهندس استشاري يفيد صلاحية العقار من الناحية الإنشائية لتوصيل المرافق إليه.

وشهدت محافظة الجيزة إنشاء 18 مركزا تكنولوجيا بالأحياء والمراكز والمدن، في كلا من (العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.