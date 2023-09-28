اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 02:37 م
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العثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بطوخ

الخميس، 28 سبتمبر 2023 01:01 م
العثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بطوخ جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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عثر أهالي مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، على جثة ربة منزل بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال، حيث تبين أن الجثة لسيدة مجهولة الهوية، كما أنها مصابة بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، ولم يعثر بحوزتها على أوراق أو مستندات تفيد في تحقيق شخصيتها، ولم يتعرف عليها من أهالي المنطقة.
 
جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة طوخ، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة ربة منزل مجهولة الهوية بجوار شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان كفر الجمال دائرة المركز.
 
على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة ربة منزل، مجهولة الهوية، بجوار شريط السكة الحديد، بالقرب من مزلقان كفر الجمال دائرة المركز، حيث تبين إصابتها بكسور متفرقة بالجسم والجمجمة، كما أنه لم يعثر بحوزتها على أية أوراق ثبوتية تفيد في تحقيق شخصيتها، حيث رجحت التحريات سقوطها من أحد القطارات، جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى قها التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، حيث أمرت بنشر أوصاف الجثة ورفع بصماتها للتوصل لأهليتها.
 
 

اخبار القليوبية

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