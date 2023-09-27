محافظ القليوبية يشهد احتفال مديرية الأوقاف بذكرى المولد النبوى بمسجد ناصر ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

شهد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، الاحتفال الديني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مديرية أوقاف القليوبية، إحياءً لذكرى المولد النبوي الشريف، عقِب صلاة المغرب بمسجد ناصر بمدينة بنها، وذلك بحضور اللواء إيهاب حسن سراج الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء عبد الفتاح القصاص نائب مدير أمن القليوبية وفضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، والشيخ عبد الموجود الدسوقي رئيس المنطقة الأزهرية بالقيوبية والأستاذ محمد مرعي رئيس مركز ومدينة بنها واللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية ، ومديري مديريات المحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة وجمع من المواطنين.

وتضمن الاحتفال تلاوة آيات من الذكر الحكيم، عقبها كلمة فضيلة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف، تحدث خلالها عن الدروس المستفادة من هذه المناسبة وأهمية الإقتداء بالرسول الكريم، موضحاً بأن الرسول الكريم جاء ليبني الإنسان قبل الأديان، لأن الدين لابد له من وعاء طاهر ألا وهو الإنسان، وكان من وصاياه صلى الله عليه وسلم، أن تُوصل الأرحام وأن تُحقن الدماء وأن تُأمن السُبُل وأن يُعبد الله وحده لا شريك له هذا هو الدين الذي جاء به رسول الله، مؤكداً على أن الطريقة المُثلى في تذكر السيرة العطرة للنبي هي إبراز جوانب العظمة في شخصيته وأخلاقه ومواقفه، ليتحقق بذلك الاقتداء بسنته وأخلاقه وإنسانيته والرحمة التي تعامل بها مع الناس كافة.

وأضاف، أن الرسول "صلى الله عليه وسلم" يمثل قدوة حسنة نهتدي به في الظلمات، وبُعث رحمة للعالمين وكان صلى الله عليه وسلم خُلُقه القرآن، ونقف من خلال تعاليمه في وجه الإرهاب الأعمى وسفك دماء الأبرياء التي نهى عنها الرسول عليه الصلاة والسلام، لافتاً بأن ما تقوم به الدولة المصرية من مشروعات تنموية وخدمية كمبادرة حياة كريمة وغيرها، لابد من الحفاظ عليها والتعاون مع كافة مؤسسات الدولة والوقوف خلف القيادة السياسية، مخاطباً السادة الأئمة بضرورة التوعية بالحفاظ على تلك المشروعات، وأن يكون هذا عنوان خطبتهم في الفترة المقبلة حتى تعود للإنسان إنسانيته، فيما اختتمت الإحتفالية بابتهالات دينية.

وفي الختام هنأ محافظ القليوبية، أهالي المحافظة بحلول الذكرى العطرة لمولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، داعياً المولى عز وجل أن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والإستقرار والرخاء وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على شعبها بكل الخير، وأن يحفظ مصرنا ويحقق لها الخير والتقدم تحت ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.