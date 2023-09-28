العالم هذا الصباح.. حاكم أوكيناوا يرفض طلب حكومة اليابان بالموافقة على خطة نقل قاعدة أمريكية.. المغرب يعلن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات.. وزير الدفاع الأوكرانى يعين 3 نواب جدد بعد موجة فصل موظفين

وكالات

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حاكم أوكيناوا يرفض طلب حكومة اليابان بالموافقة على خطة نقل قاعدة أمريكية

رفض حاكم محافظة أوكيناوا اليابانية طلب الحكومة المركزية بالموافقة على خطتها المعدلة بشأن أعمال مدافن النفايات لنقل قاعدة أمريكية رئيسية داخل المحافظة التي تقع أقصى جنوب اليابان.

وفي رسالة موجهة إلى الحكومة، قال الحاكم ديني تاماكي إنه "من الصعب الموافقة" على الخطة المعدلة في موقع بناء محدد بحلول الموعد النهائي اليوم، بحسب وكالة الأنباء اليابانية.

وقال المسؤولون إن قرار تاماكي من المرجح أن يدفع طوكيو إلى تبني نهج أكثر صرامة والمضي قدما في إجراء يسمح لوزير الأراضي، وليس الحاكم، بالموافقة على الخطة.

وقدم وزير الأراضي تيتسو سايتو هذا الطلب لأن تاماكي لم يستجب لقرار المحكمة العليا في وقت سابق من هذا الشهر الذي رفض الاستئناف الذي تقدمت به أوكيناوا، مؤكدا سلطة طوكيو في إصدار تعليمات للحكومة المحلية بالموافقة على الخطة المعدلة.

وظلت طوكيو وأوكيناوا على خلاف منذ فترة طويلة بشأن نقل قاعدة فوتينما الجوية التابعة لمشاة البحرية الأمريكية في منطقة جينوان السكنية إلى منطقة هينوكو الساحلية الأقل كثافة سكانية في ناجو.

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