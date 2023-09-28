اليوم السابع
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الطيران الروسى: استئناف عمل نظام حجز التذاكر بعد تعرضه لهجوم إلكترونى

الخميس، 28 سبتمبر 2023 07:46 م
الطيران الروسى: استئناف عمل نظام حجز التذاكر بعد تعرضه لهجوم إلكترونى هاكرز
أ ش أ

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أعلنت شركة الطيران الوطنية الروسية "إيروفلوت"، اليوم /الخميس/، استئناف عمل نظام حجز تذاكر الطيران الروسى "ليوناردو" بعد تعرضه لهجوم إلكتروني.

وأوضحت "إيروفلوت" - وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أنه تم حل المشكلات المتعلقة بتسجيل الركاب فى المطارات، واستئناف العمل بعد تعرض نظام حجز التذاكر لهجوم إلكترونى DDOS واسع النطاق من الخارج، وفقًا لشركة "روستيخ" المسؤولة عن تطوير النظام.


وكانت "إيروفلوت" و"بوبيدا" - التابعة لها - قد واجهتا صعوبات فى تسجيل الركاب فى المطارات بسبب وجود خلل فى نظام الحجز فى نظام "ليوناردو" الذى طورته شركة Sirena Travel بالتعاون مع "روستيخ" بعد أن تم فرض عقوبات على روسيا فى عام 2014.

 

 


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