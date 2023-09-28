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الجمهوريون يصدرون 700 وثيقة متعلقة بضرائب نجل بايدن قبل أولى جلسات العزل

الخميس، 28 سبتمبر 2023 11:58 ص
الجمهوريون يصدرون 700 وثيقة متعلقة بضرائب نجل بايدن قبل أولى جلسات العزل بايدن وهانتر
كتبت: نهال أبو السعود

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سلطت وثائق جديدة نشرها الجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي الضوء على اعمال هانتر بايدن، قبل ساعات قليلة من عقد أولى جلسات عزل والده، وفقا لشبكة سي ان ان.

وفقا لشبكة سي ان ان، أصبحت ما يقرب من 700 صفحة من الوثائق الحكومية الداخلية علنية بعد تصويت حزبي من قبل لجنة الطرق والوسائل بمجلس النواب.

وتتضمن المجموعة رسائل البريد الإلكتروني بين عملاء مصلحة الضرائب الأمريكية والمدعين العامين بوزارة العدل، وتقارير مصلحة الضرائب الداخلية، ونصوص المقابلات مع الشهود في التحقيق الجنائي، وملاحظات مكتوبة بخط اليد من الاجتماعات والمزيد.

جاءت المواد من المبلغين عن مخالفات مصلحة الضرائب الأمريكية، جاري شابلي وجو زيجلر، اللذين قاما بتسليم الملفات لدعم مزاعمهما السابقة بالتدخل السياسي في التحقيق الجنائي الخاص بهانتر بايدن

أحد الملفات الأكثر شهرة من بين 700 صفحة تم نشرها يوم الأربعاء كانت رسالة بريد إلكتروني في أغسطس 2020 تظهر نائبًا لديفيد فايس، المدعي العام المعين من قبل ترامب والذي يشرف الآن على التحقيق الجنائي في هانتر بايدن، ويوجه زملائه لإزالة اسم جو بايدن من مسودة مذكرة تفتيش.

ويأمل الجمهوريون أن تدعم الوثائق الادعاءات المحورية في تحقيقهم لعزل الرئيس جو بايدن، بأن المحققين الفيدراليين وضعوا حواجز على الطرق لحمايته وعائلته، لكن بعض الأمثلة المزعومة المشار إليها في الوثائق الصادرة يوم الأربعاء حدثت قبل تولي جو بايدن منصبه، وأثناء إدارة ترامب.

ويزعم الجمهوريون أن تلك الحواجز المزعومة توضح الأسباب التي تجعل تحقيقاتهم في الكونجرس مشروعة، بما في ذلك جهودهم لملء الثغرات التي خلفها المبلغان عن مخالفات مصلحة الضرائب. لكن الديمقراطيين أشاروا مرارًا وتكرارًا إلى أن زملائهم في الحزب الجمهوري لم يكشفوا عن أي شيء يشير بشكل مباشر إلى تورط جو بايدن في ارتكاب مخالفات. ويجادلون بأن الوثائق الجديدة التي نشرها الجمهوريون منتقاة بعناية ولا تحكي سوى جانب واحد من القصة.


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