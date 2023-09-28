البترول: 6.2 مليار قدم مكعب يومياً متوسط الإنتاج من الغاز العام الماضى

كتبت -مروة الغول

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن السنوات الأخيرة شهدت تنفيذ رؤية لتنمية موارد الدولة المصرية من الغاز الطبيعى من خلال جذب الاستثمارات وتنفيذ المشروعات لوضع اكتشافات الغاز على خريطة الإنتاج بما أدى الى تزايد مساهمته كمصدر اساسى للطاقة وتأمين احتياجات مختلف قطاعات الاستهلاك .

وأشار الملا خلال الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) لاعتماد نتائج أعمال الشركة للعام المالى 2022/2023 الى أن المسئولية تجاه الوطن وابناءه تتطلب تضافر الجهود والعمل على كافة المحاور لتعظيم موارد الطاقة وتحقيق الاستفادة منها للمواطن، وأوضح أن تحديات ارتفاع استهلاك الطاقة المواكبة للنمو السكانى والتوسع التنموى والصناعى تحتم ضرورة تنويع مصادر الطاقة وهو ماتوليه الدولة المصرية الاهتمام الكامل من حيث التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة والتي تخدم بدورها ايضاً التزامات مصر الدولية بخفض الانبعاثات، وإعادة تشكيل مزيج الطاقة وفق رؤية متوازنة مابين تكثيف الجهود لتنمية الطاقات التقليدية كالغاز الطبيعى وزيادة مساهمة المصادر الجديدة والمتجددة .

وأكد أهمية دعم جهود زيادة كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات المختلفة وترشيد الاستهلاك منها ورفع الوعى بذلك من أجل الحفاظ على موارد الطاقة والاستفادة منها وبما يؤدى إلى خفض الانبعاثات وفقاً لاستراتيجية الدولة والتزاماتها في هذا الصدد.

ولفت الملا إلى أن البنية الأساسية القوية والمتفردة في مجال الغاز الطبيعى تدعم جهودنا لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من جغرافية مصر وموقعها الذى يتوسط مناطق الإنتاج والاستهلاك.

ومن جانبه استعرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرز انجازات أنشطة الغاز الطبيعى خلال العام المالي 22/ 23، وأوضح أنه في مجال البحث والاستكشاف تم طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاع منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل وتم الانتهاء من تقييم كافة العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخراً .

كما تم المضي فى إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز حيث تم توقيع 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، وذلك بإجمالي منح توقيع حوالى 30 مليون دولار وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، وتم تنفيذ مسح سيزمى ثلاثى الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة حوالى 4 الاف كم2 بمنطقتي إلتزام نور وشمال رفح البحريتين ومنطقة إلتزام نرجس البحرية، وجاري إجراء مسح سيزمى إقليمى ثلاثى الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة حوالي 10500 كم2.

وتم حفر 8 آبار إستكشافية ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، وبلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الإكتشافات الجديدة 65ر2 تريليون قدم مكعب غاز و 23 مليون برميل متكثفات

كما تم تنفيذ 6 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة ووضعهم على خريطة الإنتاج، علاوة علي وضع 36 بئر على الانتاج بإجمالى إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 17 ألف برميل متكثفات يومياً، وبإجمالى تكلفة إستثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بحوالى 738 مليون دولار .

وبلغ متوسط الانتاج من الغاز الطبيعي خلال العام نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، في حين بلغ متوسط الإستهلاك المحلي اليومى من الغاز الطبيعي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يومياً تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.

وفي مجال التوسع في استخدام الغاز الطبيعي، وصل اجمالي الوحدات السكنية المستفيدة بالغاز علي مستوي الجمهورية الي 2ر14 مليون وحدة سكنية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر منها 5ر5 مليون وحدة في اخر 5 سنوات .

ويشار الي ان السنوات التسع الماضية شهدت معدلات قياسية في توصيل الغاز الطبيعي بتوصيل الخدمة الي اكثر من 8 مليون وحدة سكنية وهو ما يفوق ماتم توصيله علي مدار 34 سنة منذ دخول الغاز الطبيعى للمنازل عام 1980 والذي بلغ 2ر6 مليون وحدة سكنية فقط .

وفي اطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تهدف إلى توصيل الغاز الطبيعي إلى 844 قرية من القرى الأكثر احتياجاً كمرحلة اولي ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ شبكات الغاز الي 300 قرية منها ، وجار العمل في جميع القري الاخري سواء لتنفيذ الشبكات او الخطوط الرئيسية المغذية للقري .

كما دشنت ايجاس مصنعها الجديد في منطقة السخنة لانتاج مواسير البولي ايثيلين المستخدمة في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بطاقة انتاجية 40 الف طن سنويا وهو ما يعمل علي زيادة الانتاج المحلي من هذا المنتج والاسهام في سد الفجوة بين الانتاج والطلب من هذا المنتج.

وفي اطار المشروع القومي للتوسع فى إستخدامات الغاز الطبيعي وإحلاله كوقود فى السيارات ارتفع إجمالى عدد السيارات المحولة منذ بدء النشاط الي 507 ألف سيارة، كما وصل عدد المحطات لتموين السيارات بالغاز الي 910 محطة و 130 مركز تحويل .

وفي مجال خطوط نقل الغاز لتدعيم مشروعات الشبكة القومية للغاز الطبيعى فى ظل الدور المهم الذي تلعبه فى نقل وإمداد كافة المستهلكين بكافة احتياجاتهم من الغاز الطبيعى ، فقد تم الانتهاء من المرحلة الثانية من خط التينة غرب/ميت نما/الشرقاوية بطول 86 كم ليصل إجمالى الأطوال المنفذة فى المرحلتين إلى 168 كم وبتكلفة استثمارية إجمالية 9ر3 مليار جنيه ، وجارى استكمال 6 مشروعات أخرى بإجمالي أطوال 121 كم و تكلفة استثمارية 4ر8 مليار جنيه .

وفي ضوء توجهات التحول نحو الطاقة الخضراء وخفض انبعاثات الكربون، تم تحقيق خطوات جادة فى المسـار الأول مــن مســارات تحول الطاقة وهو "ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة"، وحققت إيجاس وفر فى استهلاك الطاقة الكهربائية يقدر بنحو 190 ألف كيلو وات ساعة وخفض في الإنبعاثات بمقدار 84 طن ثانى أكسيد كربون خلال العام بنسبة زيادة في الوفر 3,5% مقارنة بالعام السابق، بالإضافة إلى تنفيذ إجراءات ترشيد وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالشركات التابعة والتي حققت الهدف السنوي بنسبة تتراوح بين 2 - 3.5%، ووفر فى إستهلاك الغاز الطبيعي بنحو 103 مليون قدم مكعب/سنة بما يعادل خفض في الإنبعاثات 6 آلاف طن ثانى أكسيد كربون، وخفض في غازات الشعلة ساهم في خفض الإنبعاثات بنحو 140 ألف طن ثانى أكسيد كربون والاستفادة بغازات الشعلة اقتصاديا ، كما أن إجمالي القدرة المركبة لمشروعات الطاقة الشمسية بالشركة والشركات التابعة يبلغ 8ر1 ميجاوات وتم تدعيمها خلال العام بنسبة بلغت 20% عن العام السابق .

وفي مجال إزالة الكربون قامت إيجاس بتوقيع مذكرات تفاهم مع الشركاء العالميين والمحليين وفي مقدمتها دراسة تنفيذ مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء .

وفى مجال السلامة والصحة المهنية ، أعطت ايجاس أولوية قصوى لسلامة وصحة العاملين والحفاظ على البيئة وحمايتها طبقاً للقوانين والأنظمة والممارسات المهنية والإجراءات والمعايير المحلية والدولية المعتمدة، وقد انعكس ذلك فى تحقيق 16 مليون ساعة عمل بدون وقت ضائع، كما تم الانتهاء من إعداد الدليل الاسترشادى الموحد لادارة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى ، تمهيداً لتطبيقها بشركات القطاع طبقاً لمنظومة قياس وحصر انبعاثات غازات الإحتباس الحرارى، كما اوشكت الشركة علي الانتهاء من تقريرها الاول للاستدامة.

وفي مجال سلامة العمليات، تم إستحداث هيكل تنظيمى في إيجاس والشركات التابعة للبدء في تنفيذ استراتيجية وزارة البترول لسلامة العمليات، كما تم وضع خطة متابعة تطبيق سلامة العمليات في جميع الشركات التابعة.