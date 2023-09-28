الانتهاء من رصف شارع طريق الكرنك بحى العامرية أول فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

قام حى العامرية أول فى الإسكندرية ، برئاسة السيد موسى رئيس الحى، برفع كفاءة الطرق والمرافق بنطاق الحى وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لرؤساء الأحياء بضرورة الانتهاء من المشروعات الخدمية بها، والعمل على رفع كفاءة الطرق بنطاق جميع الأحياء لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة.

وأعلن السيد موسى رئيس حى العامرية أول وتحت إشراف دعاء مصطفى قطب سكرتير عام الحى، قامت إدارة الطرق والمرافق، وجميع الإدارات المعنية بمتابعة أعمال فرد الطبقة الأخيرة من الأسفلت بطريق سوق الثلاثاء الكرنك بنطاق الحي ، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرصف الطرق للعام المالى الحالى.

على صعيد آخر، شن حى العامرية أول ، شن حملة بقيادة نائب رئيس الحي وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد 3 تروسيكل وتوك توك للسير عكس الاتجاه وعدد 11 حالة أشغال متنوعة، كما قامت إدارة أشغال الطريق ووحدة التدخل السريع وجميع الإدارات المعنية بمواصلة الحملات اليومية لرفع الإشغالات بعبد القادر والطريق الصحراوي والتحفظ على عدد 22 حالة إشغالات متنوعة, وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .