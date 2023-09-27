ضبط المتهم بانتحال صفة طبيب فى الإسكندرية

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

نجحت الداخلية في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لانتحاله صفة طبيب بشرى والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك")، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التى يتم الترويج لها عبر شبكة الإنترنت.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة، بإنشاء صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بإنتحال صفة طبيب بشرى وإجراء عمليات جراحية للفتيات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمحافظة الإسكندرية، وبحوزته (هاتفى محمول –عدد من الأدوات الطبية المستخدمة)، وبمواجهته أقر بقيامه بإنتحال صفة طبيب بشرى وإنشاء حساب عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، لمزاولة نشاطه المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.