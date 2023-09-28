الإنقاذ النهرى تنتشل جثمان شاب غرق فى ترعة البوهية بالدقهلية

الدقهلية - محمدالحبشي

تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية ، من انتشال جثمان شاب في العقد الثاني من عمره، لقى مصرعه غرقا أثناء استحمامه في ترعة البوهية التابعة لمركز السنبلاوين، وتم نقل الجثمان لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة العامة

وتلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بغرق شاب في ترعة البوهية بمدينة السنبلاوين بجوار حديقة الأسرة بشارع الكورنيش.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ محل الواقعة، وتم انتشال جثمان الشاب، وبالفحص تبين أنه يدعى محمد أحمد محمود درويش، ويبلغ من العمر 19 عاما، ويعمل عامل في مخبز بمدينة السنبلاوين، ويقيم بقرية كحك بحري التابعة لمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.

وكشفت التحريات أن الشاب غرق أثناء استحمامه في الترعة، وجرفه التيار ولم يتمكن من الخروج، وتم انتشال الجثمان ونقل لمشرحة مستشفى السنبلاوين العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات