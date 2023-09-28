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الأرصاد: طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 08:00 ص
الأرصاد: طقس شديد الحرارة وشبورة كثيفة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة الطقس - شبورة
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار على السواحل الشمالية، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 
 
كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا من الساعة 4 : 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد،  خاصة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى الجنوب وعلى حلايب وشلاتين.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الخميس: القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 23، ومطروح العظمى 31 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 25، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 26، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 27.

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