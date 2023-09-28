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الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:14 ص
الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حالة الطقس - أرشيفية
كتبت - مرام محمد

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن أن طقس اليوم الخميس، شديد الحرارة نهارًا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم فرص لسقوط الأمطار الخفيفه على مناطق من أقصى جنوب البلاد وجنوب سلاسل جبال البحر الأحمر قد تكون رعدية أحيانا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم على مناطق الجمهورية، القاهرة الكبرى والوجه البحرى 36 درجة مئوية، والسواحل الشمالية 32 درجة مئوية، وجنوب سيناء 40 درجة مئوية، وشمال الصعيد 40 درجة مئوية، وجنوب الصعيد 45 درجة مئوية.

وحذرت الهيئة من الشبورة المائية، موجهة قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية الكثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أكدت أن السبب فى خطورة الشبورة على الطرق أنها تعمل على تقليل مستوى الرؤية الأفقية، موضحة أن الشبورة المائية أو الضباب هي ظاهرة طبيعية عبارة عن سحاب منخفض قريب من سطح الأرض.

وأضافت هيئة الأرصاد: تحدث الشبورة نتيجة تكاثف بخار الماء قرب سطح الأرض ويساعد على تكوينها الغبار والدخان والشوائب المختلفة في الجو حيث يعلق عليها البخار، مشيرة إلى أن من أسباب تكونها، ارتفاع نسب الرطوبة، الهدوء النسبى للرياح، وانخفاض حرارة السطح، ووجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا، لافته إلى أن الشبورة المائية ستكون الظاهرة المصاحبة لنا خلال الفترة المقبلة ولذلك يجب توخى الحيطة والحذر أثناء القيادة.


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