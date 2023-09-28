اليوم السابع
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استشارى تقدم أهم النصائح لحياة صحية لكبار السن

الخميس، 28 سبتمبر 2023 09:00 ص
استشارى تقدم أهم النصائح لحياة صحية لكبار السن كبار السن – أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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كبار السن من أكثر الفئات التى تحتاج لرعاية وعناية خاصة إذا كانوا يعانون من أمراض مزمنة، والاهتمام بالصحة ونمط الحياة الصحي يجب أن يبدأ مبكرا، وفى هذا التقرير نتعرف على أهم النصائح لحياة صحية لكبار السن.
 
قالت الدكتورة ولاء وسام، أستاذ طب المسنين ومدير مستشفى طب المسنين بجامعة عين شمس، لـ"اليوم السابع" إنه يجب الاهتمام بصحة كبار السن، ويكون ذلك بتناول طعام صحى، وتقليل الأكلات السريعة، لأنها مليئة بالدهون المشبعة والمهدرجة التى تؤثر على المخ والقلب وتؤدي لضعف الذاكرة.
 
وأوضحت أنه يجب التعامل مع مشكلة السمنة وإنقاص الوزن وتنظيم مستويات ضغط الدم والسكر بالأدوية ونمط الحياة الصحي، لأن كل هذه عوامل خطر تؤدى لمشاكل في الذاكرة وضعف الإدراك.
 
وأكدت أن هناك بعض أنواع الخرف مثل الخرف الوعائي التى تصيب المريض نتيجة تناول أطعمة غير صحية، مما يؤدي لقصورفي الدورة الدموية المخية ويحتاج لتناول أطعمة صحية.
 
وتابعت قائلة إن بعض الأدوية قد تسبب مشاكل في الذاكرة إذا تم استخدامها بشكل مفرط أو غير صحيح لذا يجب استشارة الطبيب قبل تناول أى دواء، مضيفة أن أدوية مضادات الهيستامين وأدوية الحساسية واستخدامها الخاطئ يقلل مادة معينة في المخ تؤثر على الذاكرة .
 
 

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