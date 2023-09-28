إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 مواطنا في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي ووجود مصابين، وعلي الفور إنتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتبين إصابة 13 مواطن وتم نقل المصابين الي مستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.



