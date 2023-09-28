اليوم السابع
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الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:01 ص
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إجراءات استخراج رخصة تركيب مصعد سكنى فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبة

الخميس، 28 سبتمبر 2023 05:00 ص
إجراءات استخراج رخصة تركيب مصعد سكنى فى الجيزة.. 6 مستندات مطلوبة مصعد سكنى - أرشيفية
كتبت – مرام محمد

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تتيح وحدات الإدارة المحلية والمراكز التكنولوجية بمراكز وأحياء محافظة الجيزة، العديد من الخدمات للمواطنين، منها خدمة استخراج رخصة تركيب مصعد سكني جديد، وذلك بتقديم المستندات التالية:
 
أولا: المستندات المطلوبة
-صورة من ترخيص البناء (والأصل للاطلاع).
-عقد تركيب المصعد من إحدى شركات المصاعد المتخصصة معتمداً من اتحاد المقاولين وصورة من تصريح مزاولة المهنة للشركة.
-صورة بطاقة قيد وتصنيف شركة المصاعد بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
-ملف المواصفات الفنية والرسومات الهندسية لإنشاء المصعد ونسخ من شهادة اختيارات الطراز للمكونات.
-نوتة حسابية متضمنة حسابات دلائل الحركة وحساب معامل أمان الحبال وحسابات الجر والضغط النوعي وحسابات مخدات البئر.
-مقايسة تتضمن الأعمال وقيمتها (في حالة تركيب مصعد في مبنى قائم).
-توكيل رسمي من مقدم الطلب في حالة الوكالة.
 
يُذكر أن محافظة الجيزة، أتاحت عددا من المراكز التكنولوجية المجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية والاتصالات المؤمنة؛ للتيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات الحكومية، بناء على توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لتقديم الخدمات الحكومية من خلال قنوات جديدة ومتطورة تخفف من الأعباء الإدارية وتبسط من الإجراءات وتخلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات، بما يتناسب مع كل من متلقى الخدمة ومقدمها، وبما يحقق فاعلية الإدارة وإنجاز الخدمات في أسرع وقت بصورة حضارية وسريعة ومتكاملة.
 
وتقع المراكز التكنولوجية المتكاملة بالمحافظة، في كلا من (الديوان العام، العجوزة، والدقي، وبولاق الدكرور، والعمرانية، وجنوب الجيزة، والهرم، والوراق، وجنوب الجيزة، وكرداسة، والواحات البحرية، والبدرشين، والحوامدية، وأطفيح، والصف، وأوسيم، ومنشأة القناطر، وأبو النمرس)، علاوة على المركز التكنولوجي الجديد بالمنطقة الصناعية والاستثمارية.

المراكز التكنوولجية

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