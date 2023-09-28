اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:41 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

أوائل الخريجين بقطاع الإعلام: تكريم الرئيس حافز للاستمرار فى الاجتهاد

الخميس، 28 سبتمبر 2023 12:00 م
أوائل الخريجين بقطاع الإعلام: تكريم الرئيس حافز للاستمرار فى الاجتهاد عبد الوهاب الساكت أحد أوائل الخريجين المشاركين فى فعاليات يوم تفوق جامعات مصر
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال عبد الوهاب الساكت، أحد أوائل الخريجين المشاركين فى حضور احتفالية تكريم الأوائل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى ضمن فعاليات يوم تفوق جامعات مصر، إن تكريم الرئيس لأوائل الخريجين حافز للشباب للاستمرار فى الاجتهاد، متابعا "فرحت جدا لما شوفت الرئيس عبدالفتاح السيسي بعيني كان حلم من أحلامي إني أشوفه حقيقي، مكنتش يوم اتوقع الوصول لهذه المكانة، الحمدلله حلم من أحلامي اتحقق هفضل فخور باليوم ده طول العمر انا وعائلتي كلها".
 
ووجه "الساكت" الشكر إلى أسرته ودعمها طوال فترة الدراسة، متابعا "الحمدلله عمري ما حسيت إن تعبي ممكن يروح علي الفاضي، دائما عندي ثقه في ربنا اني طول ما بتعب هلاقي".
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد كرم عددًا من أوائل الخريجين ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر، باستاد هيئة قناة السويس.
 
وتوسط الرئيس عبد الفتاح السيسى، صورة تذكارية لأوائل الخريجين، عقب تكريمهم ضمن فعاليات الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر.
 
 
 

التعليم العالى

اخبار مصر

اخبار مصرية

اوائل الخريجين

تفوق جامعات مصر

السيىسى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة