أمريكا وتشيلى يجددان التزامهما بالعلاقة السياسية العسكرية الثنائية الوثيقة

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جددت الولايات المتحدة وتشيلي التزامهما بالعلاقة السياسية العسكرية الثنائية الوثيقة وتحديد المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية جيسيكا لويس استضافت الحوار السياسي العسكري بين الولايات المتحدة وتشيلي لهذا العام في مقر وزارة الخارجية الأمريكية.

وبحسب البيان أجرى الجانبان مباحثات لتعميق شراكتهما في مجالات الأمن البحري وعمليات حفظ السلام والدفاع والتجارة الاستراتيجية وتبادل المعلومات،

وأجرت لويس ومسؤولون أمريكيون آخرون من وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكية محادثات مع الأمين العام لوزارة الخارجية أليكس ويتزيج ومدير الشؤون الدولية وشؤون الأمن الإنساني إجناسيو لانوس ومسؤولين آخرين في الحكومة التشيلية.