آخر استعدادات التربية والتعليم بالمنيا للعام الدراسى الجديد

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد حمدى مصطفى مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا على الالتزام بإعداد خطط المتابعات الميدانية للقيادات الإدارية والموجهين الفنيين بالإدارات للمدارس، وذلك استعدادا للعام الدراسى الجدبد.

وأوضح حمدى مصطفى أن تعليم المنيا يضم 3251مدرسة تعليم عام وفنى موزعة فى تسع إدارة تعليمية، يتواجد بها مليون وأربعمائة وتسع وتسعين ألف طالب وطالبة تقريباً، وهى نسبة ليست بالقليلة ، شدد مدير المديرية على ضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم ، وحظر تواجد الهاتف المحمول المزود بكاميرات وبرامج ألعاب داخل المدارس ، ويسمح باستخدام التليفون المحمول غير المزود بكاميرات بشرط عدم استخدامه أثناء الحصص الدراسية لكل من الطلاب والمعلمين ، كذلك الاهتمام بيوم الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية فى المدارس ، مع الإشارة إلى توافر بنوك للأسئلة في إطار مشروع التقويم من أجل التعلم لجميع المراحل الدراسية ، و حظر تحصيل آية مبالغ مالية تحت آية مسميات من الطلاب أو أولياء أمورهم.

كما تم مناقشة آليات سد العجز ومنها الاستعانة بمعلمين بالأجر وفقا للضوابط المحددة، وسرعة تسكين المعلمين الجدد الناجحين في مسابقة 30 ألف معلم بداية العام الدراسي الجديد وفقا لما يرد من تعليمات من وزارة التربية والتعليم ، و ضرورة تحديد أحد المسئولين عن الصيانة البسيطة داخل المدرسة يوميًا لملاحظة أي احتياجات خاصة بالصيانة والإبلاغ عنها بشكل دوري.

كما شدد حمدى مصطفى مدير المديرية على الاهتمام بمجموعات الدعم المدرسي ، وتجهيز القاعات الدراسية بكل إدارة تعليمية تيسيرا على الطلاب وأولياء الأمور ، و تفعيل استخدام القنوات التعليمية والمنصات التعليمية ، وإتاحتها لجميع الطلاب .