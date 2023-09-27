مقابلات باختبارات المتقدمين لوظيفتى مدير ووكيل مدرسة بالتعليم الفنى بالغربية

الغربية محمد طارق

عقدت اليوم مديرية التربية والتعليم بالغربية ، لجنة المقابلات الشخصية اختبارات المتقدمين لترشيح وتجديد مدير ووكيل مدرسة جميع النوعيات بالتعليم الفني، حيث أجريت المقابلات بمسرح مدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية.

جاء ذلك برئاسة وحضور ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، وعضوية كل منالشئون التنفيذية، التعليم الفني، كلية التربية، مجلس الأمناء، التنظيم والإدارة، نقابة المعلمين، والشئون القانونية"

الجدير بالذكر أن مديرية التربية والتعليم بالغربية كانت قد أعلنت في شهر سبتمبر 2023عن تجديد بعض الوظائف القيادية والاشرافية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.