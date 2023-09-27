100 يوم صحة فى المنوفية توقع الكشف الطبى على 810 آلاف مواطن.. صور

المنوفية - محمد فتحى









أكد الدكتور خالد عبد الغنى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن حملة 100 يوم صحة وقعت الكشف حتى الآن على مايقرب 810 ألف حالة ، بجميع التخصصات، منها 105آلاف و390حالة صحة المرأة، و269 ألف اعتلال كلوى " أمراض مزمنة"، 15ألفا من المقبلين على الزواج، و16ألف السمعيات،و 55 ألف كبار السن، و16 ألف أم وجنين وأمراض وراثية .



وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية،على استمرار فاعليات المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين .



وأكد أنه تم إجراء الكشف على العديد من أصحاب الأمراض المزمنة وتم عمل اللازم لهم من تحاليل واسعة وكافة المتطلبات الصحية .



وأضاف أن مبادرة 100 يوم صحة تستمر فعالياتها حتى مطلع أكتوبر القادم ، وتضم كافة المبادرات الرئاسية لتقديم خدمات صحية أفضل للمواطنين بالمجان، ويتم تنفيذها بمحافظة المنوفية من 900 فرقة متحركة تجوب أرجاء المحافظة ، و 238 فرقة طبية ثابتة بمختلف الوحدات الصحية.



وأكد محمود رمضان ومقيم بإحدى قرى مركز اشمون بمحافظة المنوفية، أن مبادرة 100 صحة والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حققت مردود جميل حيث إستطاع البسطاء فى الكشف التحليل وإجراء العمليات مجانا على نفقة الدولة من خلال تلك المبادرة بالإضافة إلى صرف العلاج مجانى للأمراض المزمنة عن طريق قرارات نفقة الدولة .

ووجه متولى الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لما يقوم بها من مبادرات تحت رعايته وإهتمامه بصحة المواطنين .



ويشير محمود إبراهيم ومقيم بإحدى قرى مركز أشمون بمحافظة المنوفية، أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة لتقديم الخدمات الصحية الرئاسية بالمجان بمختلف التخصصات الطبية المتنوعة للمواطنين ، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، أنقذت أهالى مثير كانت تعانى من أمراض مزمنة بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحية كبرى البسطاء على نفقة الدولة.



مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تكثيف الإجراءات والخدمات الطبية من خلال الإنتشار في تقديم الخدمات الصحية وتفعيل كافة أعمال المبادرات الرئاسية المتنوعة ، فضلاً عن تكثيف تفعيل الخدمات البيئية ونشر الوعى الصحى في مجال الصحة الإنجابية ، مؤكده إلى إستمرار فعاليات الحملة بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة.





يأتى ذلك في إطار تنفيذ الخطة القومية للمبادرات الرئاسية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتوعية الصحية بأسباب إنتشار العدوى للأمراض المعدية وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية.

























