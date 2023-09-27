وزير الخارجية الصيني يدعو إلى تعزيز السلام الدائم وممارسة التعددية بشكل فعال

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دعا وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، الثلاثاء إلى بذل الجهود لتعزيز السلام الدائم وممارسة تعددية حقيقية بشكل فعال.

وأكد وانج - في مؤتمر صحفي حول كتاب أبيض بعنوان "مجتمع مصير مشترك عالمي: مقترحات الصين وإجراءاتها" - ضرورة احترام سيادة الدول الأخرى وسلامة أراضيها واحترام المصالح الأساسية والشواغل الكبرى لاسيما مسارات التنمية والأنظمة الاجتماعية التي اختارتها جميع شعوب العالم بشكل مستقل، وكذلك ضرورة أن تشرع الدول في مسار جديد في العلاقات بين الدول قائم على الاتصال وعدم المواجهة والشراكة وليس التحالفات، وذلك حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

وقال وانج إن بلاده تلعب دورا متزايد الأهمية في الحوكمة العالمية، لافتا إلى أن الدبلوماسية متعددة الأطراف تعد طريقة مهمة للصين من أجل المشاركة في الحوكمة العالمية وتعزيز بناء مجتمع مصير مشترك عالمي، داعيا إلى ضخ مزيد من الثقة في التنمية المشتركة من خلال التركيز على توجيه المسار الصحيح للعولمة والمحافظة عليه.

وأكد وزير الخارجية الصيني ضرورة معارضة الدول لقطع سلاسل الإمداد وبناء "ساحة صغيرة وسياج مرتفع"، ومقاومة العقوبات الأحادية، داعيا إلى بناء نظام من القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية العادلة والمنطقية والشفافة، منوها بأن بلاده ستستضيف منتدى الحزام والطريق الثالث للتعاون الدولي في أكتوبر المقبل، وأنها مستعدة لاغتنام تلك الفرصة للعمل مع جميع الأطراف لتحقيق التنمية والتعاون بشكل مشترك.