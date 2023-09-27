ورشة عمل عن تراخيص البناء وفق قانون الاشتراطات البنائية الجديدة بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظم مركز استدامة للتدريب والتطوير، التابع لديوان عام محافظة كفر الشيخ ، ورشة عمل بحضور ممثل وحدة التراخيص بالجامعة (كلية الهندسة)، وأعضاء لجنة متابعة المراكز التكنولوجية والعاملين بالمراكز التكنولوجية من موظفي شباك أمامى ومشرفين النظام، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

وتضمنت ورشة شرح وتوضيح كل مايخص تراخيص البناء على قانون الاشتراطات البنائية الجديدة لتلافي الملاحظات الموجودة لدى الجامعة و لدى المراكز التكنولوجية على المنظومة لعدم تكرارها مرة أخرى عند تسجيل أى تراخيص جديدة، كما تضمنت الورشة والرد على جميع الاستفسارات من المراكز إلى ممثل الجامعة والعكس.