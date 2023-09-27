قافلة طبية بمستشفى كفر الشيخ الجامعى للتحالف الوطنى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت جامعة كفر الشيخ، قافلة طبية ، تحت مظلة التحالف الوطني، لإجراء الكشف الطبي على عدد من أهالي قرى مراكز قلين وسيدي سالم والحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد عادل درغام، مدير جمعية الأورمان بكفر الشيخ، بأنه قامت جمعية الأورمان بكفر الشيخ بقافلة طبية بالمستشفى الجامعى بكفر الشيخ، ليصبح عدد القوافل خلال شهر أغسطس و سبتمبر 8 قوافل، وتم إجراء الكشف خلال ال7 قوافل علي 875 مريض.

وأضاف درغام، والقرى المستفيدة من القافلة، قرية كفر الجزائر، وقزمان، وقريه شباس، وقريه عميرة، وقريه القردة مركز قلين،وقرية القصابى، وقريه سد خميس، وقريه بهنساوى مركز سيدي سالم، والعزبة السمراء مركز الحامول ،تحت مظلة التحالف الوطني، وتم الكشف وعمل جميع الأشعة والتحاليل ونقل الحالات ذهابا وإيابا على نفقة جمعية الأورمان.