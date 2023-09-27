مصادرة 6000 جرعة تحصين دواجن فاسدة و 191عبوة دواء بيطرى محظور بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

ضبطت مديرية الطب البيطري بالشرقية ، 191 عبوة دواء بيطري مخالفة، وتحرير 7 محاضر مخالفة فى حملة تفتيشية على مراكز بيع الأدوية البيطرية بمركزي بلبيس وأبو حماد.

وقال الدكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة، إن إدارة الخدمات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات المائية بالشرقية والرقابة التجارية بالشرقية، نفذت حملات تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية و ذلك فى إطار ضبط سوق الأدوية البيطرية و التفتيش المكثف للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن الحملة التفتيشية أسفرت عن تحرير 7 محاضر مخالفة لمراكز بيع أدوية بيطرية وضبط 191عبوة لـ 25 صنف دواء بيطري مخالف،منتهى الصلاحية وغير مسجل ومحظور تداولها و 6000 جرعة تحصين دواجن منتهية وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات والتحفظ على الأدوية المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.