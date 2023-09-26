اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:26 م
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قصة بطلة الجمهورية فى الكاراتيه.. بنت الشرقية تحصد 5 بطولات محلية

الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023 06:04 م
قصة بطلة الجمهورية فى الكاراتيه.. بنت الشرقية تحصد 5 بطولات محلية البطلة رؤى الطاهر
الشرقية - حمدى عبد العظيم

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رؤى طفلة شرقاوية مشروع بطلة عالم في لعبة الكاراتيه، فازت ببطولة الجمهورية للعبة الكاراتيه مرتين، وبطولة الشرقية 5 مرات، ويؤكد مدربوها أنها بطلة العالم القادمة.
 
"اليوم السابع" التقى بطلة الجمهورية فى لعبة الكاراتيه ليكشف موهبتها الرياضة، و تقول رؤى الطاهر، طالبة بالصف الثالث الإعدادية:"أنا  حصدت بطولة الجمهورية للكاراتيه مرتين وبطولة الشرقية 5 مرات، وأطمح أن أحصد بطولة العالم وأتوج بطلة العالم"، مشيرة إلى أنها بدأت فى لعبة الكاراتيه وسنها 4 سنوات وعشقتها جدا.
 
واستطردت: "بعد أن انتهت من حفظ الأحزمة شاركت فى البطولات وحصلت على المركز الأول  ببطولة الشرقية  مرتين، ومركز ثان مرتين وثالث مرة واحدة".  
 
وأشارت رؤى بطلة مصر فى الكاراتيه، إلى أنها استطاعت أن تحقق مركز أول جمهورية، و المركز الأول  فى بطولة الرانك المصرى، كما استطاعت الحصول على المركز الثانى فى الكاراتيه والمركز الثانى فى الرنك المصرى، وشاركت فى تصفيات منتخب مصر 
وأنها الآن لاعبة المنتخب المصرى القومى للكاراتيه.
 
تكريم البطلة
تكريم البطلة

رؤى
رؤى

مع زملائها ومدربيها
مع زملائها ومدربيها
ولفتت رؤى إلى أن الرياضة تعدل مسار حياتها وتساعدها فى تنظيم أوقاتها وجعلتها متفوقة علميا فهى تحقق مراكز علمية متقدمة بكل الصفوف والمراحل مؤكدة أنها ستكون من المتفوقين بالشهادة الإعدادية التي تدرس بها هذا العام  مثمنة فضل والديها اللذان يساعدها على التفوق والتقدم.
 
 
 
 
 
 
 

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