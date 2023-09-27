مسئولة أممية: مواجهة الجوائح على طاولة أعمال الأمم المتحدة

كتبت: هند المغربي

أكدت أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أن الاستعداد لمواجهة الجوائح أحد أهم أعمال الأمم المتحدة خلال الفترة القادمة مشيرة إلي الاجتماع الذى عقده رؤساء الدول والحكومات بشأن الاستعداد لمواجهة الجوائح و تبنى إعلانا يهدف إلى حشد الإرادة السياسية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية. وفق مركز اعلام الأمم المتحدة اليوم

فيما وصفت أمينه محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة قمة أهداف التنمية المستدامة التى اختتمت أعمالها مع الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها "قمة الأمل" لافته إلي أنها شاركت أكثر من 80 امرأة من مناصب قيادية مختلفة تحدثن في القمة مضيفة أنه حضر القمة العديد من الشركاء من المنظمات الأنسانيه بلغ عددهم أكثر من 500 منظمة شريكة

وأشارت نائبة الأمين العام للأمم المتحدة إلي قمة الطموح المناخي التي عقدت للدعوة إلى إسراع وتيرة العمل من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والمؤسسات التجارية والمجتمع المدني، وللاستماع إلى صانعي التغيير في هذا المجال لافته الي المناقشات خلال القمة بشأن الرعاية الصحية الشاملة و تمويل التنمية، إضافة إلى الاجتماع بشأن مكافحة السل.

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قمة أهـداف التنمية المستدامة هي منصة رئيسية لرؤساء الدول والحكومات لإبداء القيادة السياسية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وهي خطة العمل العالمية واسعة النطاق التي تركز على تحقيق 17 هدفا تنمويا منها القضاء على الفقر المدقع والجوع، وتعزيز العمل المناخي والتعليم الجيد.

ولفت تقرير الأمم المتحدة اليوم أنه اعتمد قادة العالم في القمة إعلانا سياسيا أكدوا فيه أن القضاء على الفقر بكل أشكاله- بما فيه الفقر المدقع والذي يعد أكبر تحد دولي ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة.