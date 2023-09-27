محافظ قنا: برنامج التنمية المحلية أحدث طفرة كبيرة بالمحافظة

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى للبنك الدولي، وعقد اجتماعا موسعا، استعرض خلاله الإنجازات التي حققتها المحافظة من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في مجال البنية التحتية و ترفيق المناطق الصناعية.

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع المشروعات التي تم تنفيذها بتمويل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، موضحا أنه تم تنفيذ أكثر من ألفين مشروع في عدد من المحاور مثل "تطوير المراكز التكنولوجية، بناء القدرات للعاملين بالإدارة المحلية، تطوير التكتلات الاقتصادية، البنية التحتية، التنمية الحضرية وتحسين البيئة"، مما ساهم في توفير مياه الشرب النقية للمواطنين بنسبة تغطية بلغت 99%، وذلك عبر محطات مياه تعمل بتقنية الترشيح الفائق ، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من مشروعات الصرف الصحي التي ساهمت في رفع نسبة المناطق المخدومة إلى 80 %، كما ساهم البرنامج في تطوير وميكنة الخدمات بالمراكز التكنولوجية التابعة للوحدات المحلية، وهو ما أدى إلى الحد من الفساد المالي والإدارى داخل تلك الوحدات، مؤكدا أن تلك المشروعات أحدثت طفرة كبيرة في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ونتج عنها خفض معدلات الفقر والبطالة داخل المحافظة.

وأضاف الداودي، أن مشروع ترفيق المناطق الصناعية الممول من البرنامج ساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، حيث أصبحت المنطقتين الصناعيتين بهوّ نجع حمادى، و كلاحين فقط، تمتلكان بنية تحتية متكاملة "كهرباء – مياه – صرف صحى – غاز طبيعى – تليفونات أرضية – طرق" تفى باحتياجات المستثمرين من تلك المرافق وتوفر فائض لمن يرغب من المستثمرين الجدد في الاستثمار بالمحافظة، لافتا إلى أن التجربة التي اتبعها برنامج التنمية المحلية في اختيار وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية من خلال عقد جلسات التشاور المجتمعي، وإشراك المواطنين في اختيار المشروعات كانت رائدة، مشيرا إلى أننا كجهاز تنفيذي استفدنا من هذه التجربة ومن خبراتنا التى اكتسبناها من البرنامج في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، موجها الشكر للدكتور هشام الهلباوى ، أعضاء المكتب التنسيقى للبرنامج، وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية، تقديرا للجهد الذى بذلوه لإنجاز مشروعات البرنامج طبقا للمواصفات والمواعيد المحددة .

ووجه المدير الإقليمى للبنك الدولى، الشكر لمحافظ قنا على حفاوة الاستقبال ودوره في تقديم الدعم لتنفيذ مشروعات برنامج التنمية المحلية داخل المحافظة، مؤكد أن برنامج التنمية المحلية من البرامج الرائدة داخل أروقة البنك الدولي ويوجد اهتمام لدى مسئوليه لتكرار التجربة الناجحة فى مصر والاسترشاد بها، مؤكدا أن البنك الدولي يعد شريك استراتيجى للدولة المصرية لدعم برامج الحكومة والإصلاحات التي تقوم بها الدولة بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة .

واصطحب محافظ قنا، المدير الإقليمى للبنك الدولى، لتفقد بعض منتجات التكتلات الاقتصادية التى يقوم برنامج التنمية المحلية بتطويرها، وهى" التلّي، الأثاث، البصل، منسوجات أخميم" من محافظة سوهاج، و"العسل الأسود، الفركة، الفخار" من محافظة قنا، وأشاد المدير الإقليمى للبنك الدولي بجودة المنتجات، ومستوى التحسن الذى طرأ عليها بعد التدخلات التى أجراها فريق برنامج التنمية المحلية.