محافظ قنا يستقبل رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة لبحث إقامة مهرجان شباب الجنوب الدولى

قنا صابر سعيد

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الناقد الفني هيثم الهوارى، رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة ورئيس المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، وذلك لمناقشة خطة إقامة الدورة الثامنة من المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب بقرى ونجوع المحافظة، والتي من المقرر إقامتها خلال شهر مارس المقبل تزامنا مع احتفالات قنا بعيدها القومي.

وقال محافظ قنا، إن المهرجان في دورته السابقة، حقق نجاحا كبيرا، خاصة فى قرى ونجوع المحافظة، وساهم فى اكتشاف عدد كبير من مواهب شباب الجنوب، بالإضافة إلى إقامة أربع مكتبات ثابتة بالقرى بهدف الوصول لكل فئات المجتمع داخل المحافظة.

ووجه الهواري الشكر للواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على دعمه الكبير للمهرجان والذى استطاع ان يصل إلى اماكن وقرى بعيدة يقام فيها فعاليات فنية وثقافية لأول مرة، مشيرا الى أن الدورة الثامنة ستتضمن فعاليات متنوعة وجديدة يتم تقديمها لأول مرة فى صعيد مصر.