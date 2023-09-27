محافظ سوهاج: بدء أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة صرف صحى طهطا

أعلن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، بدء أعمال التشغيل التجريبى لتوسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا، والتى تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

وأوضح المهندس يوسف حلمى رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن المحطة تم إنشاؤها على مساحه 15 فدانا وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف مترمكعب/يوم، وذلك بهدف التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى والحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أن توسعات محطة معالجة صرف صحى طهطا تخدم أكثر من 300 ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضى، والجبيرات، والكوم الأصفر، وكوم بدر والشيخ مسعود بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.