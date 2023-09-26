محافظ سوهاج يشهد الصلح بين عائلتى أبوعمار وغنيم بأخميم.. صور

سوهاج محمود مقبول

شهد اليوم اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج ، واللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج مراسم جلسة الصلح التي أقيمت بمدينة أخميم بين أفراد عائلتى أبوعمار وغنيم حيث تقام فعاليات الصلح بمركز شباب أخميم بحضور اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية واللواء مساعد المدير لفرقة الشرق ورئيس فرع بحث الشرق ومفتش مباحث أخميم ورئيس وحدة مباحث أخميم.

كما حضر الصلح رجال الدين الإسلامى ورجال الدين المسيحى والعمد والمشايخ وكبار العائلات وعواقلها واكثر من 5000 ألف مواطن من أهالى اخميم والقرى التابعة لها جميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ومدير الإدارة التعليمية بأخميم وأعضاء مجلس الشيوخ والنواب.

جاء الصلح برعاية النائب أحمد حلمى الشريف بالتعاون مع لجنة المصالحات وفى إطار تفعيل دور المجتمع المدنى في واد الخصومات والحوادث الثأرية بالمراكز والقرى على مستوى المحافظة من أجل نبذ العنف ونشر السلام الاجتماعى بين المواطنين بعضهم البعض حيث أكد الشريف أننا مستمرون في أعمال الصلح بكافة أنحاء المركز من أجل التخلص من كل الخصومات تمشيا مع سياسية الدولة.

ووجه اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج خلال كلمته التي ألقاها التحية لجميع الحضور من القيادات الأمنية والشعبية والتنفيذية، وأهالي أخميم، وهنأ الجميع بحلول المولد النبوى الشريف، كما هنأ أبناء طرفي المصالحة علي إنهاء الخصومة، مؤكدا على أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ العنف والتطرف، والإلتزام بتعاليم الأديان السماوية التي تدعو إلى المحبة والتسامح، والإستماع إلى صوت العقل، مشيدا بمجهودات رجال الأمن، ولجنة المصالحات، والعقلاء من أبناء أخميم، مشيرا إلى أهمية التركيز على تحقيق التنمية، والحفاظ على أبنائنا.

ومن جانبه أكد اللواء مساعد مدير أمن سوهاج، حرص مديرية الأمن علي تنفيذ توجيهات السيد وزير الداخلية ببذل كافة الجهود لانهاء الخصومات الثأرية، والخلافات في مهدها، موجها الشكر للمحافظ علي دعمه الدائم لكافة مساعي الصلح بجميع مراكز المحافظة، ولكل من ساهم وسعي لهذا الصلح، مؤكدا علي أهمية التصالح لاستكمال مسيرة السلام والتنمية التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مدير أمن سوهاج، أن إتمام المصالحات بين العائلات أمر يدعو للفخر، مؤكدا دعم أمن سوهاج لكافة الجهود التى تقضى على الثأر فى مدن وقرى مصر، وأشار إلى أن هناك عبئا كبيرا على علماء الأزهر ورجال الدين المسيحى فى تغير الفكر والمواجهة الخطاب الذى يدعو للعنف بعيدا عن القيم الدينية.

وأضاف مدير أمن سوهاج أنه طبقا لتوجيهات وزير الداخلية بضرورة الإنتهاء من كافة الخصومات الثأرية" وإننا نتستكمل المسيرة حتى النهاية لتصبح سوهاج خالية من الخصومات وتكون هى المثل الأول لجميع المحافظات.

وأسدل الستار على الخصومة الثأرية بين أبناء العمومة وأنهيت الخصومة بأداء القسم الخاص بالصلح وتقديم القدوة وسط فرحة عارمة من جميع الحضور وتولى ضباط وحدة مباحث أخميم برئاسة رئيس المباحث أعمال تامين الصلح من بدايته حتى نهايته.

ترجع الخصومة التي سوف يتم إجراء الصلح عليها اليوم إلى عام 2021 بين أفراد عائلة أبوعمار وغنيم على إثر وقوع مشاجرة بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة والتي نتج عنها مقتل المدعو . م . ص . إبراهيم 37 سنة عامل من أفراد عائلة أبوعمار والذى أتهم في مقتله ع. ي من عائلة غنيم والذى يعطى عقوبة الجبس لمدة 7 سنوات وسوف تقدم القوده في نهاية الصلح والقسم على كتاب الله على عدم العودة إلى ارتكاب الفعل ذات من أجلل نشر التسامح.