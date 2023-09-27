اليوم السابع
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الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 11:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ويُهدى (24) رحلة عمرة "للأسر القرآنية"..

محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية "الليلة المحمدية"

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 10:11 م
محافظ الوادى الجديد يشهد احتفالية "الليلة المحمدية" جانب من الاحتفالات
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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شهد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، احتفالية "الليلة المحمدية" التي أقامتها المحافظة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، بمسرح سينما هيبس بالخارجة، بحضور اللواء محمد أبو الليل مدير أمن المحافظة، ولفيفٌ من قيادات المحافظة التنفيذية والشعبية والأمنية والدينية.
 
وقدّم المحافظ التهنئة لأهالي المحافظة، داعيًا أن تكون هذه المناسبة فرصة نغتنمها للاقتداء بالرسول الكريم، كما قام بإهداء (24) رحلة عمرة ل (12) أسرة من الفائزين بمسابقة "الأسر القرآنية" التي تم تنظيمها بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالمحافظة، راجيًا أن يدوم القرآن لهم نبراسًا ونورًا. 
 
وشهدت الفعاليات عددًا من الكلمات الدينية، ومجموعة من العروض تضمنت المديح والإنشاد الديني، وعرضًا متميزًا للسيرة النبوية أشاد المحافظ به ووعد بتكريمه بعنوان "الليلة المحمدية".
 
 
 
 
 
 

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