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أطفال درنة الليبية يحتفلون بالمولد النبوي الشريف رغم الفاجعة .. صور

الأربعاء، 27 سبتمبر 2023 09:28 م
أطفال درنة الليبية يحتفلون بالمولد النبوي الشريف رغم الفاجعة .. صور أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
كتب أحمد جمعة

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احتفل أطفال ليبيون في مدينة درنة شرقي البلاد، الأربعاء، بذكرى المولد النبوي الشريف رغم الفاجعة التي أصابت سكان المدينة بعد كارثة إعصار دانيال، ونشر نشطاء ليبيون صورا تبرز احتفال الأطفال بذكرى المولد النبوي في شوارع المدينة وتحديدا الجانب الغربي.

وأكد النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، الأربعاء، ضرورة إجراء التحقيقات الناجزة في كارثة فيضان درنة ومتآلفة مع طبيعته، جاء ذلك خلال متابعته لأولى إجراء البحث والتحقيق مع بعض أعضاء لجنة التحقيق المكلفة من أعضاء النيابة العامة الليبية.

كان النائب العام الليبى قد أكد أن الاتهام سيطال كل من تسبب في الكارثة التي شهدتها مدينة درنة، إثر انهيار السدود جراء العاصفة "دانيال" التي ضربت المنطقة الشرقية، ما أسفر عن وفاة وفقدان  الآلاف في فاجعة هزت ليبيا والعالم.

وأكد النائب العام الليبى أن التحقيقات تجرى بشكل طبيعي ولا توجد أية عراقيل، موضحا أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالمتوفين والمفقودين تتم بشكل منظم مع الجهات ذات العلاقة.

إلى ذلك، كشف عضو بفرق الإصحاح البيئي التابعة للإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية تلوث جميع مصادر المياه الجوفية العامة والخاصة في مدينة درنة تلوثا جرثوميا، وفق ما نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية.

وواصلت فرق الإصحاح البيئي، أمس الثلاثاء، أعمالها في إجراء تحاليل شاملة لمصادر المياه بالمدن المنكوبة، بما في ذلك إجراء تحاليل لمياه الأنبوب الخاص بسحب مياه البحر لمحطة تحلية مياه البحر، والشواطئ المحيطة بها، إلى منطقة حوض ميناء درنة البحري.

وقالت الوزارة: "الأنبوب المذكور يعد جزءا أساسيا في عملية تحلية مياه البحر بالمنطقة، حيث يسحب كميات كبيرة من المياه البحرية، ويوجهها إلى محطة التحلية"، لافتة إلى أن هذه المحطة تعد مصدرا مهاما لتوفير المياه العذبة لمدينة درنة والمناطق المحيطة بها، وتلبية احتياجات السكان.

أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي الشريف
أطفال درنة يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف
أطفال درنة يحتفلون بذكرى المولد النبوي الشريف
طفلة ليبية في درنة تحتفل بالمولد النبوي
طفلة ليبية في درنة تحتفل بالمولد النبوي
أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي
أطفال درنة يحتفلون بالمولد النبوي
الليبيون في درنة يحتفلون بذكرى المولد النبوي
الليبيون في درنة يحتفلون بذكرى المولد النبوي

 


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